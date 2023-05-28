Galatasaray, Dortmund'un yıldızının peşinde

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon en çok sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray, 2023-24 öncesi söz konusu bölgeye iddialı bir transfer yapmak istiyor.

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir sol bek yazıldı.

Portekiz basınından O jogo, sarı-kırmızılıların Raphael Guerreiro ile ilgilendiğini bildirdi.

Haber detayında Raphael Guerreiro için Milan ve Newcastle United'ın da devrede olduğu belirtildi.

Raphael Guerreiro'nun formasını giydiği Borussia Dortmund, Bundesliga'nın son haftasında şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptırmıştı.

Buna karşın Raphael Guerreiro verdiği 12 gol pasıyla Bundesliga'da sezonu asist kralı olarak noktaladı. Ligde 4 gol atan 29 yaşındaki sol bek, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.