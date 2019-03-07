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Galatasaray, Douglas ile el sıkıştı

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Haziran için ilk hamlesini yaptı.

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Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da uzun süredir peşinde olduğu Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas'ı ikna etmeyi başardı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki futbolcu, hemen sözleşmeyi imzalayacak.
 
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, "Ocak ayında başladık, Haziran'da bitireceğiz" dediği transfer operasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
 
Luyindama için sezon sonu 5 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, önceliği bonservisi elinde olan isimlere veriyor. Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Aslan'ın radarına Sivasspor'un başarılı sağ beki Douglas takıldı.
 
GALATASARAY İLE PRENSİP ANLAŞMASI!
 
Barcelona'dan kiralık gelen Brezilyalı oyuncu, Haziran'da serbest kalacak. Süper Lig'de 2 gol-6 asist ile dikkat çeken ve Beşiktaş'ın da istediği Douglas'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle prensipte anlaştığı öğrenildi.
 
MAAŞININ YARISI BARCELONA'DAN
 
Bu sezon 1.2 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Barcelona'ya, yarısını Sivas'a ödeten Douglas'ın, Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi. Linnes'i sağ bekte alternatifsiz bırakmayı düşünmeyen Fatih Terim'in de hücuma çıkmayı seven Douglas'ın transferine sıcak baktığı gelen haberler arasında.
 
(Sabah)

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

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