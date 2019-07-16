Galatasaray, Dourado'yu gündemine aldı

Galatasaray Ndiaye ve Fernando Reges'in ayrılmasından sonra orta sahaya takviye yapmak için aceleci davranıyor. Cimbom'un listesine ise son olarak Brezilyalı yıldız Rodrigo Dourado girdi. Cimbom'un 25 yaşındaki ön libero için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

CSKA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Brezilya basınındaki iddialara göre Galatasaray, Fatih Terim'in de çok istediği Dourado için oldukça kararlı. Gazete haberlerine göre International, CSKA Moskova'nın teklifini reddetti.

GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR

Galatasaray Yönetimi'nin Dourado'ya yaptığı tekliften sonra beklemeye geçtiği bildirildi. International'in birkaç gün içinde Aslan'ın yaptığı transfer teklifine yanıt vermesi bekleniyor.

25 yaşındaki Dourado, 2017-18 sezonunda 33 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Tecrübeli oyuncu 2019 yılında Internacional formasıyla 6 maçta 1 asist yaptı.

HEM TEKNİK HEM SAVAŞÇI

Brezilyalı ön libero Rodrigo Dourado, müthiş tekniği ve savaşçı yapısıyla tanınıyor. Genç yıldız transfer olursa G.Saray'a büyük katkı sağlar.

25 yaşında olmasına rağmen International'in kaptanı olan Dourado, liderlik özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

(Sabah)