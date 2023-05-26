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Spor

Galatasaray, Dries Mentes'i, TFF'ye bildirdi

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyonunun kullandığını TFF'ye bildirdi.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 20:08 - Güncelleme:
Galatasaray, Dries Mentes'i, TFF'ye bildirdi
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonunun kullandığını TFF'ye bildirdi.

Mertens'in sözleşmesinde 25 resmi maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alıyordu. Galatasaray, bu maddenin resmiyet kazandığını federasyona iletti.

Galatasaray forması altında bu sezon 31 maça çıkan Mertens, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Bu sezon Galatasaray forması ile 31 resmi maça çıkan Dries Mentes 7 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.

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