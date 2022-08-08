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Spor

Galatasaray, Dries Mertens'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, yeni transferlerinden Lucas Torreira'nın ardından Dries Mertens'in de transferini duyurdu ve maliyetini açıkladı.

8 Ağustos 2022 Pazartesi 21:25 - Güncelleme:
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Galatasaray, Lucas Torreira birlikte İstanbul'a gelen Dries Mertens'in transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar oyuncuya 2 milyon 900 bin euro maaş verileceğini duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir. "

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