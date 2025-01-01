Sarı-Kırmızılılar iç transferde de gaza bastı. Stoper ve forvet hattı için çalışmalarını yürüten Galatasaray, Barış Alper ve Yunus Akgün'ü 'Avrupa tehlikesi'nden korumak istiyor. Yıllık 1.5 milyon euro civarında ücret kazanan Barış'ın mukavelesi 2027'de sona erecek. Aslan, bu süreyi 1 yıl daha uzatıp maaşına her bir sezon için 250 bin euroluk zam yapacak.

Milli yıldız bu teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor. Yunus'un mukavelesi ise 2026'da bitecek. 20 milyon TL civarında ücret alan Akgün'ün kazancı 50 milyon liraya yükseltilecek. Bu sezon 24 maçta forma giyen Barış 9 gol 1 asistle oynarken; Yunus ise 23 maçta 10 kez ağları sallayıp 6 da asist yaptı.