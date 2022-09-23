Galatasaray düğmeye bastı, birçok yıldız İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan için büyük bir veda hazırlanıyor.

Sarı kırmızılıların efsanesi, sezon başında futbola son verdiğini resmen duyurmuştu.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Arda, futbola veda videosu yayınlarken şu sözlere yer vermişti: "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek."

Bununla beraber, Galatasaray yönetimin Arda Turan'ın jübilesi için harekete geçtiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray altyapısından yetişen, genç yaşta kaptanlığını yapan ve sarı-kırmızılı formayla futbola veda eden Arda için görkemli bir jübile maçı planlanıyor.

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