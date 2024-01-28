Galatasaray'da Sacha Boey'nin yerine yapılacak takviye için kollar sıvanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, transfer daha resmiyet kazanmadan başladığı çalışmalarda son aşamaya geldi. Galatasaray Yönetimi, yeni sağ bek için rotayı yine Fransa'ya çevirdi.

Galatasaray, 2021 yazında Sacha Boey'yi Rennes'den 1 milyon Euro'ya transfer ederken, o günlerde takımın diğer sağ beki Lorenz Assignon ilk 11'de forma giymeye başlamıştı. Aradan geçen süreçte Boey müthiş bir çıkış yakalayıp Bayern Münih'e transfer oldu. Assignon da Rennes'in vazgeçilmezi haline geldi. Oyun tarzıyla bire bir Boey'ye benzeyen 23 yaşındaki futbolcu, Aslan'ın radarına takılmış durumda.

RENNES SICAK BAKIYOR

Sarı-Kırmızılılar daha Boey ayrılmadan Assignon için görüşmelere başladı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Fransız sağ beki Hollanda kulübü Feyenoord da istiyordu. Rennes cephesi ise hem Galatasaray'la olan sıcak ilişkileri hem de Boey'nin satış kârından elde edilecek gelir nedeniyle Assignon'u da Cim Bom'a vermeye sıcak bakıyor.

BONUS MADDELERİ OLACAK

Fransız kulübü anlaşmaya yine yüzde 15'lik bir kâr payı ekletmek isterken, Galatasaray'a yakın kaynaklar, tarafların 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlamak üzere olduğunu ifade ediyor. Ancak kontratta bazı bonus maddelerinin de olacağı ve performansa göre bu rakamın 7.5 milyon Euro'ya ulaşabileceği belirtildi.

SOL BEKİNİ DE İSTEDİLER

Bu arada Galatasaray ile Rennes arasında sağ bek Assignon için yapılan görüşmeler sırasında, sol bek Truffert'in de gündeme geldiği öğrenildi. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 22 yaşındaki Fransız futbolcu için talep edilen bonservis bedelinin ise çok yüksek olduğu belirlendi.

Ancak Sarı-Kırmızılılar, Truffert için de temasları sürdürecek. Cim Bom'un hedefi, gelecek vadeden iki Fransız beki de kadroya katıp hem sahada kaliteyi artırmak hem de gelecekte bu oyunculardan da yüksek satış geliri elde etmek.