Hafta sonu Kayserispor ile oynanacak maçta 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, yeni sezonun planlamasını şimdiden yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Sarı-Kırmızılılar'da Muslera ve Mertens ile yollar ayrılıyor. Her iki oyuncu için de görkemli bir veda töreni düzenlenecek. Mertens'e teknik heyette görev alması için teklif yapıldı, ancak şu an için bu teklife olumsuz yanıt verdi. Yönetim, Belçikalı yıldızı ikna etmeye çalışıyor.

YUNUS'A YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Galatasaray'ın gözde oyuncularından Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'ya talip olan kulüplerin sayısı artıyor. Barış Alper ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham ve Nottingham Forest ciddi şekilde ilgileniyor. Manchester City ise Sara'yı transfer listesinin ilk sırasına koymuş durumda. Görüşmelerde sona yaklaşırken, Sarı-Kırmızılı yönetim iki futbolcunun satışından toplamda yaklaşık 70 milyon euro gelir bekliyor. Öte yandan, Yunus Akgün ile kısa süre içerisinde yeni bir sözleşme imzalanacak. Mevcut sözleşmesindeki 11 milyon euroluk serbest kalma maddesi yeni kontratta yer almayacak.

ASLAN'IN B PLANI DA HAZIR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim, kaleci, sol stoper, kanat ve 10 numara mevkilerine A sınıfı transferler yapmak istiyor. Bu bölgeler için yıldız oyuncularla temaslar hızla sürüyor. Sezon başı kampına yeni transferlerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Victor Osimhen transferi konusunda görüşmeler devam etse de oyuncunun takımda kalma ihtimali oldukça düşük. Bu nedenle yönetim B planını da hazır tutuyor ve alternatif yıldız isimlerle temaslarını sürdürüyor...