Süper Lig'de üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son 3 sezonda olduğu gibi bu sezon da mutlu sona ulaşmayı başaran sarı-kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.

Yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biriyse stoper transferi...

Galatasaray'ın Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli stoperin transferinde önemli aşama kaydettiği öne sürülmüştü.

Stoper bölgesine kesin olarak takviye yapacak olan Aslan ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

STOPERE HINCAPIE

Galatasaray, sezon başında satın alma opsiyonuyla Bayer Leverkusen'den Arsenal'e kiralanan Ekvadorlu stoper Piero Hincapie ile ilgileniyor.

El Futbolero kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların Hincapie'yi transfer etmek istediğini İngiliz devine bildirdiği kaydedildi.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 4-5 milyon Euro bandında bir maaş teklif edeceği vurgulandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Sarı-kırmızılıların Ekvadorlu stopere Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve Süper Lig'in en büyük uluslararası yıldızlarından biri olma şansı sunacağı da aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Pedro Hincapie, bu sezon Arsenal ile çıktığı 36 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

1.84 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.