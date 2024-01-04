Kış transfer döneminde öncelikle orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray, hedefindeki oyuncuları belirledi. Cimbom ayrıca, sağ ve sol bek için de transfer listesine önemli futbolcuları aldı. Gözünü İtalya ve Almanya'ya çeviren Aslan, iki yıldız için de girişimlerine devam ediyor.

SCOUT EKİBİNDEN TAM NOT!



Galatasaray bir yandan kadrosunu yıldız takviyeleriyle güçlendirmeye çalışırken, diğer taraftan da potansiyeli yüksek olan yerli yetenekleri renklerine bağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son oyuncu, Almanya'da Freiburg U19 takımının formasını giyen Berkay Yılmaz oldu.

Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Berkay, scout ekibi tarafından teknik heyete önerilen ve tam not olan bir isim. Sadece sol bekte değil, orta sahanın solunda, hatta zaman zaman forvet arkasında da şans bulan genç oyuncu, etkili sol ayağıyla dikkat çekiyor.

KAZIMCAN'IN YERİNE



Angelino ile yolları ayırıp sol beke Avrupa çapında bir başka yıldız transfer etmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar bekleneni veremeyen Kazımcan'ı da kiralık göndererek, 18 yaşındaki Berkay Yılmaz'ı yedeğe çekmeyi planlıyor. Genç oyuncunun Alman kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SAĞ BEKE ZEKİ ÇELİK!



Galatasaray Yönetimi, mevcut kadroyu bir de yerli sağ bekle güçlendirecek. Sarı-Kırmızılılar sadece Roma'dan Zeki Çelik'le değil, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı başta olmak üzere Süper Lig'den de bazı isimlerle görüşme halinde. Önceliği orta saha ve sol bek takviyesine veren Cim Bom, en son elde kalan bütçeye uygun bir sağ bek transferi gerçekleştirecek.