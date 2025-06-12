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Spor

Galatasaray düğmeye bastı! Sane'den sonra sırada Sacha Boey var

Gelecek sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Galatasaray, Leroy Sane'den sonra Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sacha Boey için düğmeye bastı. Alman basınında çıkan habere göre sarı kırmızılı ekip, Fransız sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Galatasaray düğmeye bastı! Sane'den sonra sırada Sacha Boey var
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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, devre arasında rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Alman basınına göre Galatasaray, Fransız sağ bek için kiralama formülünü devreye soktu.

BAYERN MÜNİH OPSİYON İSTİYOR

Galatasaray, 24 yaşındaki Sacha Boey'i kiralamak için nabız yokladı. Alman devi, Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Boey'i şu aşamada satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama teklifine sıcak bakmıyor.

Öte yandan Alman basınında Bayern Münih'in Boey için kesin bir satış planı olmadığı, ancak oyuncuya Premier Lig'den de ilgi olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 17 maçta görev alan Boey, 2 asistlik katkı sağladı.

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