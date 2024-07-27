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Spor

Galatasaray dümeni Ada'ya kırdı! Gabriel Sara için dev yarış

Sağ bek transferinin ardından orta sahaya da bir takviye yapmak isteyen Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Norwich City forması giyen 25 yaşındaki Brezilya oyuncu Gabriel Sara için Avrupa'nın köklü kulüpleriyle yarışa girdi. İşte detaylar...

Akşam27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Ada'ya kırdı! Gabriel Sara için dev yarış
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Galatasaray, sağ bek transferinin tamamlanmasının ardından rotasını orta saha bölgesine çevirdi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı kırmızılılar, İngiltere Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Brezilyalı Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor. Haberde, Cim-Bom'un bu transferde Leicester City, Crystal Palace ve İtalya'dan Serie A ekibi Atalanta ile yarıştığı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Temmuz 2022'de 10.5 milyon euro karşılığında Sao Paulo'dan transfer edilen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız oyuncu, Championship'te çıktığı 80 maçta 20 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Gabriel Sara, futbol kariyerine 2017 yılında Brezilya ekibi Sao Paulo takımının altyapısında başladı. Sara, 2019 yılında A takıma çıkma başarısı göstermişti.

HER YERDE OYNAYABİLİYOR

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi. Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. G.Saray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.

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