Önümüzdeki sezon için orta sahaya yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray; Granit Xhaka ve İlkay Gündoğan gibi isimler üstünde yoğunlaşırken Kevin de Bruyne'ün durumunu da yakından takip ediyor. Sezon sonu Manchester City ile kontratı sona erecek olan 33 yaşındaki Belçikalı orta saha, "Daha fazla üst düzey rekabette yer almadan fazla kazancı düşünebilirim" açıklamasıyla Arabistan, Katar, MLS gibi liglere mesaj yollamıştı.

Son olarak San Diego Sportif Direktörü Tyler Heaps iddialarla ilgili, "Bruyne transferi bütçemize uymuyor" açıklamasını yaptı. Belçika basınından Hlnbe ise "Galatasaray durumunu yakından takip ediyor ve ilgileniyor" haberini paylaştı. Oyuncuyu 10 milyon euronun altında bir maaşla Türkiye'ye getirmek zor görünüyor.