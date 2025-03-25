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  • Galatasaray dümeni Ada'ya kırdı! Hedef 33'lük yıldız Kevin de Bruyne
Spor

Galatasaray dümeni Ada'ya kırdı! Hedef 33'lük yıldız Kevin de Bruyne

Galatasaray bir yandan Süper Lig'de yoluna devam ederken diğer yandan gelecek seozn için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip sezon sonunda İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Kevin de Bruyne2yi gündemine aldı. İşte detaylar...

AKŞAM25 Mart 2025 Salı 09:15 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Ada'ya kırdı! Hedef 33'lük yıldız Kevin de Bruyne
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Önümüzdeki sezon için orta sahaya yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray; Granit Xhaka ve İlkay Gündoğan gibi isimler üstünde yoğunlaşırken Kevin de Bruyne'ün durumunu da yakından takip ediyor. Sezon sonu Manchester City ile kontratı sona erecek olan 33 yaşındaki Belçikalı orta saha, "Daha fazla üst düzey rekabette yer almadan fazla kazancı düşünebilirim" açıklamasıyla Arabistan, Katar, MLS gibi liglere mesaj yollamıştı.

Son olarak San Diego Sportif Direktörü Tyler Heaps iddialarla ilgili, "Bruyne transferi bütçemize uymuyor" açıklamasını yaptı. Belçika basınından Hlnbe ise "Galatasaray durumunu yakından takip ediyor ve ilgileniyor" haberini paylaştı. Oyuncuyu 10 milyon euronun altında bir maaşla Türkiye'ye getirmek zor görünüyor.

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