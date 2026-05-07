Yaz dönemi kadro planlamasını yıldız isimler üzerine kuran Galatasaray, Avrupa basınında geniş yankı uyandıran bir iddia ile gündeme geldi. Alman Sky Sport'un dünyaca ünlü transfer uzmanı gazetecisi Florian Plettenberg'in X (Twitter) hesabından paylaştığı son bilgiler, Sarı-Kırmızılı camiada büyük bir heyecan dalgası yarattı. Alman gazetecinin aktardığı bilgilere göre; Cim-Bom'un 10 numara pozisyonu için belirlediği "nihai rüya hedefi", İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes!

KOLAY BİR TRANSFER DEĞİL

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz transfer döneminde de Portekizli dünya yıldızıyla yakından ilgilendiğini belirten Plettenberg, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Fernandes'in menajerlik şirketi ile yeniden resmi temas kurmaya hazırlandığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, deneyimli ismi İstanbul'a getirmek için tüm şartları zorlamaya kararlı olsa da şu an için bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor. Bunun en büyük sebebi ise 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kariyerine İngiliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi sahnesinde devam etme arzusu.

MANU 65 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Transfermarkt verilerine göre; Portekizli oyuncunun piyasa değeri 40 milyon euro... Başarılı ismin piyasa değeri 2020 yılında 90 milyon euroya kadar yükselmişti. Tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Manchester United, başarılı oyuncuyu 2020 yılında Sporting Lizbon'dan 65 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Bruno Fernandes, bu sezon oynadığı 34 maçta 8 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. Deneyimli isim, İngiliz ekibiyle çıktığı 324 maçta ise 106 gol atıp 107 asist yaptı.