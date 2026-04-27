Galatasaray için Louey Ben Farhat iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY'IN RADARINDA

Africa Foot'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Karlsruhe forması giyen 19 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

On numara ve ileri uçta görev yapan Farhat'ın, bu sezon performansıyla birçok Avrupa takımının dikkatini çektiği ve kendi jenerasyonunun en çok umut veren hücum oyuncularından biri olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon süre bulduğu 17 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Farhat'ın, Alman ekibi Karlsruhe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.