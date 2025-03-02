G.Saray, sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönmesi gündemde olan Fernando Muslera'nın yerini alacak kaleci arayışını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, geniş kaleci listesine Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'ın başarılı eldiveni Vedad Muftic'i dahil etti. 23 yaşındaki file bekçisi bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.

Cim-Bom, görüşmelere kısa süre içinde başlayacak. Muftic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre; yetenekli ismin güncel piyasa değeri 500 bin euro... Başarılı bekçisi bu sezon forma giydiği 19 maçta 15 gol yedi. Genç eldiven kalesini 8 maçta gole kapatmasını bildi. G.Saray, yerli kaleci konusunda da Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer ile ilgileniyor.