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  • Galatasaray dümeni Bosna Hersek'e kırdı! Hedef 23'lük file bekçisi Vedad Muftic
Spor

Galatasaray dümeni Bosna Hersek'e kırdı! Hedef 23'lük file bekçisi Vedad Muftic

Galatasaray sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın yerini alacak kaleci arayışlarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar forması giyen 23 yaşındaki file bekçisi Vedad Muftic'i gündemine aldı. İşte detaylar..

AKŞAM2 Mart 2025 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Bosna Hersek'e kırdı! Hedef 23'lük file bekçisi Vedad Muftic
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G.Saray, sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönmesi gündemde olan Fernando Muslera'nın yerini alacak kaleci arayışını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, geniş kaleci listesine Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'ın başarılı eldiveni Vedad Muftic'i dahil etti. 23 yaşındaki file bekçisi bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.

Cim-Bom, görüşmelere kısa süre içinde başlayacak. Muftic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre; yetenekli ismin güncel piyasa değeri 500 bin euro... Başarılı bekçisi bu sezon forma giydiği 19 maçta 15 gol yedi. Genç eldiven kalesini 8 maçta gole kapatmasını bildi. G.Saray, yerli kaleci konusunda da Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer ile ilgileniyor.

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