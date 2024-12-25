Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak isteyen G.Saray, kış transfer dönemindeki ilk hedefini belirledi. Sarı kırmızılılar, Lyon forması giyen Gürcü golcü Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. G.Saray, menajer George Gardi üzerinden Fransız ekibiyle temasa geçti. Lyon, 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 15 milyon euro seviyelerine çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

KİRALIK FORMÜLÜ DE MASADA

Lyon'un ekonomik sıkıntıda olması Cim-Bom'un bu transferde elini güçlendiriyor. Bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamazsa, G.Saray bu transferde satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Lyon yetkililerine iletecek. 24 yaşındaki golcü oyuncu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gürcü oyuncunun kadroya dahil olmasını çok istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fransız ekibiyle yapılan görüşmeleri kısa süre içinde sonlandırmayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Yaz transfer döneminde Metz'ten 18.5 milyon euroya transfer edilen 24 yaşındaki forvet, Lyon formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asist yaptı. Başarılı oyuncunun Fransa ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre; Mikautadze'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Gürcü oyuncu için toplam 47.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi. Kariyerinde 132 maçta 77 gol, 17 asistlik performans sergileyen Mikautadze, büyük bir potansiyel taşıyor.