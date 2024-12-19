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  • Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef 29'luk stoper Milan Skriniar
Spor

Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef 29'luk stoper Milan Skriniar

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon fazla süre bulamayan ve takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'ın yerini PSG forması giyen 29 yaşındaki Milan Skriniar i,e doldurmayı planlıyor. İşte detaylar...

Akşam19 Aralık 2024 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef 29'luk stoper Milan Skriniar
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Galatasaray Süper Lig'de devre arasına girilirken transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen ve forma süresi bulamayan Victor Nelsson'un takımdan gönderilmesi bekleniyor. Danimarkalı oyuncu da başka bir kulübe gitme konusunda istekli. Cim-Bom, Nelsson'un yerini ise yıldız bir isim olan Milan Skriniar ile doldurmaya çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, birkaç gün önce Paris Saint-Germain ile resmi temaslara başlamıştı. Teknik direktör Luis Enrique de 29 yaşındaki savunmacıyı kadroda düşünmüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Enrique, Skriniar'ın ayrılığına resmen onay verdi. Sarı kırmızılılar, transferi bitirmek için oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

NAPOLİ&JUVE DE DEVREDE

Cim-Bom, Skriniar'ı bırakmaya hazır olan Fransa ekibi ile maaş paylaşımı konusunda pazarlık yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Juventus da tecrübeli savunmacı için devrede. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan başarılı Slovak futbolcu, bu sezon sadece 5 resmi maçta 381 dakika süre aldı.

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