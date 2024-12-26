İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2945
  • EURO
    36,7317
  • ALTIN
    2979.01
  • BIST100
    9916.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef PSG'nin golcüsü Kolo Muani
Spor

Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef PSG'nin golcüsü Kolo Muani

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası takıma golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip PSG'den Kolo Muani için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Akşam26 Aralık 2024 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef PSG'nin golcüsü Kolo Muani
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham mücadelesine sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray'ı forvet arayışına soktu. Sarı-Kırmızılılar, listesini hazırladı ve Paris Saint-Germain'den Kolo Muani'yi ilk sıraya yazdı. Fransa basınında çıkan haberlere göre; Cim-Bom, oyuncunun kulübü ile kiralık transfer görüşmesi için temaslara başladı. Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği oyuncunun ayrılığına onay çıkmış durumda. 26 yaşındaki forvet de gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Sport365.fr adlı internet sitesinde konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

MAAŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Haberde, Muani'nin yeniden düzenli forma giymek istediği belirtilerek "G.Saray ve PSG arasında yapılan görüşmeler devam ediyor. Taraflar, oyuncunun maaşı konusunda pazarlık aşamasında. 2028'e kadar kontratı bulunan Fransız santrfor, senelik 10.5 milyon euro alıyor. Türk kulübü, bu maaşı PSG ile paylaşmak istiyor. Birçok Avrupa takımı da Muani'yi takip ediyor. Paris Saint-Germain'den Skriniar'ı isteyen Galatasaray, forvet oyuncusu ile birlikte iki transferi bitirmek için çalışıyor.

MONACO DA DEVREYE GİRDİ...

1.87'lik futbolcu için Monaco da devreye girdi. Süper Lig'in lideri, dizinden sakatlanan Mauro Icardi'nin uzun süreli yokluğunu telafi etmek için hücum takviyesi yapacak. Paulo Dybala transferinin iptal olmasıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk'un ekibi, Kolo Muani'nin sezonun ikinci yarısı için ideal bir takviye olacağına inanıyor" ifadeleri kullanıldı. Kariyerine ülkesinin takımlarından Torcy altyapısında başlayan Muani; Nantes, Boulogne ve Frankfurt formalarını terletti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.