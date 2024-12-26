UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham mücadelesine sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray'ı forvet arayışına soktu. Sarı-Kırmızılılar, listesini hazırladı ve Paris Saint-Germain'den Kolo Muani'yi ilk sıraya yazdı. Fransa basınında çıkan haberlere göre; Cim-Bom, oyuncunun kulübü ile kiralık transfer görüşmesi için temaslara başladı. Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği oyuncunun ayrılığına onay çıkmış durumda. 26 yaşındaki forvet de gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Sport365.fr adlı internet sitesinde konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

MAAŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Haberde, Muani'nin yeniden düzenli forma giymek istediği belirtilerek "G.Saray ve PSG arasında yapılan görüşmeler devam ediyor. Taraflar, oyuncunun maaşı konusunda pazarlık aşamasında. 2028'e kadar kontratı bulunan Fransız santrfor, senelik 10.5 milyon euro alıyor. Türk kulübü, bu maaşı PSG ile paylaşmak istiyor. Birçok Avrupa takımı da Muani'yi takip ediyor. Paris Saint-Germain'den Skriniar'ı isteyen Galatasaray, forvet oyuncusu ile birlikte iki transferi bitirmek için çalışıyor.

MONACO DA DEVREYE GİRDİ...

1.87'lik futbolcu için Monaco da devreye girdi. Süper Lig'in lideri, dizinden sakatlanan Mauro Icardi'nin uzun süreli yokluğunu telafi etmek için hücum takviyesi yapacak. Paulo Dybala transferinin iptal olmasıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk'un ekibi, Kolo Muani'nin sezonun ikinci yarısı için ideal bir takviye olacağına inanıyor" ifadeleri kullanıldı. Kariyerine ülkesinin takımlarından Torcy altyapısında başlayan Muani; Nantes, Boulogne ve Frankfurt formalarını terletti.