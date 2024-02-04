İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı! Aslan'ın asıl hedefi Christian Eriksen
Spor

Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı! Aslan'ın asıl hedefi Christian Eriksen

Ara transfer döneminde de birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray yeni hedefini belirledi. Sarı kırmızılı ekibin yeni hedefi Manchester United forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Christian Eriksen. Galatasaray bu transferi kısa sürede bitirmek için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

Sabah4 Şubat 2024 Pazar 10:27 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı! Aslan'ın asıl hedefi Christian Eriksen
ABONE OL

Transfer dönemlerinin sonlarında atağa kalkan Galatasaray'ın zamanı geldi. Carlos Vinicius ve Serge Aurier'le eksikleri kapatan Aslan, Manchester United'ın yıldızı Christian Eriksen'in peşine de düştü. Her an yeni bir imza gelebilir.

HAREKETLİ GÜNLER YAŞANIYOR

Son yıllarda yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da yine hareketli günler yaşanıyor. Genelde fırsat transferleri kovalayan ve son ana kadar beklemeyi tercih eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA listesine yazdırabilmek için Fulham'dan Carlos Vinicius ile Nottingham Forest'ten Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Ancak 9 Şubat'a kadar daha zamanı var ve Özbek yönetimi son anlarda yaptığı takviyelerle ün salmış durumda...

ROTA İNGİLTERE

Bu nedenle çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken orta sahadaki açığın kapatılması için görüşmeler yapılıyor. Oliveira'dan faydalanamayan sarı-kırmızılı ekibin rotasını İngiltere'ye çevirdiği ortaya çıktı.

HEMEN TAKIMA KATILACAK

Sacha Boey ile Cedric Bakambu'nun transferinden net 35 milyon euro gelir elde eden Galatasaray'ın Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i almaya hazırlandığı ortaya çıktı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı orta saha ve kulübüyle görüşmelerin büyük bir gizlilik içinde sürdüğü, satın alma opsiyonuyla kiralanması için pazarlıkların yapıldığı belirtildi. Eğer düşünülen rakamlara anlaşma sağlanabilirse Christian Eriksen hemen takıma katılacak. Olmazsa sezon sonu için söz alınacak. Bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki yıldız bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asistlik skor üretti.

41 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Eriksen, 2013 yılında Ajax'tan Tottenham'a 14 milyon, 2020'de İnter'e 27 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer oldu. 2022'de Manchester United'a bedelsiz gelen yıldız futbolcunun şu anki Transfermarkt değeri 13 milyon euro...

KİMDİR?

M. United'a orta saha mevkinde forma giyen Christian Eriksen, 14 Şubat 1992 tarihinde dünyaya geldi. 1.82 m boyunda ve 65 kilo olan Danimarkalı, tekniği ve mücadeleci futboluyla tanınıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.