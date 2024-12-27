İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2308
  • EURO
    36,7473
  • ALTIN
    2974.11
  • BIST100
    10012.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray dümeni İspanya'ya kırdı! Hedef 29'luk orta saha Thomas Lemar
Spor

Galatasaray dümeni İspanya'ya kırdı! Hedef 29'luk orta saha Thomas Lemar

Süper Lig ve Avrupa'da hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Orta saha sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Thomas Lemar ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 12:10 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni İspanya'ya kırdı! Hedef 29'luk orta saha Thomas Lemar
ABONE OL

Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviye için harekete geçti.

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray, Atletico Madrid'den Thomas Lemar ile ilgileniyor.

GALATASARAY RAPORLARINI İSTEDİ

Sarı-kırmızılıların, sakatlığı bulunan Lemar için sağlık raporlarını istediği belirtildi.

Atletico Madrid'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun ocak ayında kiralık transferine izin verebileceği aktarıldı.

Kas sakatlığı bulunan Lemar, bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.

ATLETICO 72 MİLYON EURO ÖDEDİ

On numara ve kanatlarda forma giyebilen Lemar'ın güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Atletico Madrid, Fransız hücum oyuncusunu 2018 yılında 72 milyon euro bonservisle Monaco'dan kadrosuna katmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.