Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviye için harekete geçti.

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray, Atletico Madrid'den Thomas Lemar ile ilgileniyor.

GALATASARAY RAPORLARINI İSTEDİ

Sarı-kırmızılıların, sakatlığı bulunan Lemar için sağlık raporlarını istediği belirtildi.

Atletico Madrid'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun ocak ayında kiralık transferine izin verebileceği aktarıldı.

Kas sakatlığı bulunan Lemar, bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.

ATLETICO 72 MİLYON EURO ÖDEDİ

On numara ve kanatlarda forma giyebilen Lemar'ın güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Atletico Madrid, Fransız hücum oyuncusunu 2018 yılında 72 milyon euro bonservisle Monaco'dan kadrosuna katmıştı.