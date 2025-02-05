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Spor

Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef 20'lik stoper Saba Goglichidze

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. BU doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekip İtalyan ekibi Empoli forması giyen 20 yaşındaki genç stoper Saba Goglichidze için kulüne teklif yaptı. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef 20'lik stoper Saba Goglichidze
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Süper Lig'de ara transfer döneminde şu ana kadar Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata transferleriyle hücum hattını güçlendiren Galatasaray, savunmaya da takviye yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda bu bölge için birçok futbolcunun ismi gündeme gelirken son aday Empoli forması giyen Saba Goglichidze oldu. Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray İtalya Serie A takımlarından Empoli'nin genç stoperi Goglichidze'yle ilgileniyor.

Haberde sarı-kırmızılı ekibin transfer için Empoli'yle iletişime geçtiği ve teklifini yaptığı belirtildi. İtalyan ekibinin transfer döneminin kapanması, Goglichidze'nin yerine birini alamayacak olması ve sadece serbest oyuncularla sözleşme imzalayabilmesi nedeniyle ayrılığa onay vermediği kaydedildi.

Futbola Gürcistan'da Torpedo Kutaisi altyapısında başlayan 20 yaşındaki stoper, 2023/24 sezonunun başında Empoli'ye transfer oldu.

Goglichidze, bu sezon görev İtalya Serie A'da 20 maçta süre aldı.

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