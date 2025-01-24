G.Saray, 'kolay gol yeme' problemini çözmek için transferde önceliğini stopere vermiş durumda. Savunma listesinin ilk sırasında yer alan Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye imza atmasından sonra Sarı-Kırmızılılar'ın planları tamamen değişti. Cim-Bom, ezeli rakibinin de ilgilendiği Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic ile görüşmelere başladı.

İtalyan ekibi, 20 milyon euronun altında oyuncusunu göndermeye sıcak bakmıyor. Sarı-Kırmızılılar ise bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. 23 yaşındaki oyuncunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. 1.94 boyundaki Pavlovic'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Bu sezon Milan formasını 14 resmi maçta terleten Sırp oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı. Yetenekli stoper; hem 3'lü ve hem 4'lü savunmada görev alabiliyor. Avrupa'nın önemli savunmacılarından biri olan Pavlovic, uzun boyuna rağmen çabukluğu ile dikkat çekiyor.