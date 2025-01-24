İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,711
  • EURO
    37,4089
  • ALTIN
    3186.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef 23'lük stoper Strahinja Pavlovic
Spor

Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef 23'lük stoper Strahinja Pavlovic

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, stoper transferi için dümeni İtalya'ya kırdı. Transfer listesinin ilk sırasında yer alan Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılı ekip Strahinja Pavlovic için tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar...

Akşam24 Ocak 2025 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef 23'lük stoper Strahinja Pavlovic
ABONE OL

G.Saray, 'kolay gol yeme' problemini çözmek için transferde önceliğini stopere vermiş durumda. Savunma listesinin ilk sırasında yer alan Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye imza atmasından sonra Sarı-Kırmızılılar'ın planları tamamen değişti. Cim-Bom, ezeli rakibinin de ilgilendiği Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic ile görüşmelere başladı.

İtalyan ekibi, 20 milyon euronun altında oyuncusunu göndermeye sıcak bakmıyor. Sarı-Kırmızılılar ise bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. 23 yaşındaki oyuncunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. 1.94 boyundaki Pavlovic'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Bu sezon Milan formasını 14 resmi maçta terleten Sırp oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı. Yetenekli stoper; hem 3'lü ve hem 4'lü savunmada görev alabiliyor. Avrupa'nın önemli savunmacılarından biri olan Pavlovic, uzun boyuna rağmen çabukluğu ile dikkat çekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.