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  • Galatasaray dümeni Rusya'ya kırdı! Hedefteki isim 26'lık orta saha Wendel
Spor

Galatasaray dümeni Rusya'ya kırdı! Hedefteki isim 26'lık orta saha Wendel

Transfer çalışmalarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray aradığı orta sahayı Rusya'da buldu. Sarı kırmızılı ekip, Zenit forması giyen 26 yaşındaki deneyimli futbolcu Wendel ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Akşam20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Rusya'ya kırdı! Hedefteki isim 26'lık orta saha Wendel
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Yeni sezon öncesi teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda bir orta saha oyuncusu isteyen Galatasaray, aradığı ismi Zenit'te buldu. Rus ekibinde forma giyen Wendel'i gözüne kestiren sarı kırmızılılar, harekete geçerek ilk olarak Sambacı oyuncu ile görüştü ve anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki yıldız orta sahayı ikna eden Cim-Bom, Zenit'le oturduğu pazarlık masasında yoğun bir mesai harcadı ve karşılığını aldı. 25 milyon eurodan kapıyı açan Rus temsilcisi, 15-20 milyon euro arasında bir rakam karşılığına satışa onay verdi. Orta sahayı kaliteli bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray, taraftarı da heyecanlandıran transferde mutlu sona ulaştı. Kariyerine Fluminense'de başlayan Wendel, 2017-18 sezonunda Sporting'e imza atmıştı. 2020-21'de 20.30 milyon euro bonservisle Zenit'e giden 26'lık oyuncu, Rus ekibine 179 maçta 24 gol ve 25 asistle katkı sağladı.

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