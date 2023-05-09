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Spor

Galatasaray dünyaca ünlü yıldızla resmen anlaştı! Havalimanında coşkulu karşılama

Galatasaray gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar transfer görüşmeleri düzenlerken Avrupa'da forma giyen önemli bir futbolcuyla anlaşma sağladı. Galatasaray gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Mayıs 2023 Salı 16:01 - Güncelleme:
Galatasaray dünyaca ünlü yıldızla resmen anlaştı! Havalimanında coşkulu karşılama
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Galatasaray'ın, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve jübilesini Galatasaray'da yapmak isteyen başarılı file bekçisi Fernando Muslera ile gelecek sezon için forma yarışında olabilecek kalitede bir oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY'DA KALEYE LİVAKOVİC

Galatasaray'ın, Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgilendiği bildirildi. Galatasaray'ın Livakovic'i, kulüpte adeta efsane haline gelen file bekçisi Fenando Muslera ile birlikte gelecek sezonun yapılanmasında düşündüğü belirtiliyor.

LİVAKOVİC'İN PERFORMANSI

Bu sezon Dinamo Zagreb ile tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Hırvat eldiven, özellikle Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçta gösterdiği performans ile ülkesi Hırvatistan'ın yarı finale çıkmasında büyük pay sahibi olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Star Gazetesi

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