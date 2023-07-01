Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Franfurt ile sezon sonu itibarıyla kontratı biten Japon yıldız oyuncu Daichi Kamada için harekete geçti ve transfer için nabız yoklaması yaptı.

ZORLU BİR TRANSFER

10 numara, forvet arkası ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için Cimbom, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Japon yıldızın şartlarını soran ancak; henüz resmi bir teklif yapmayan Galatasaray'ın bu transferde Avrupa kulüpleriyle rekabet halinde olması ise dikkati çekiyor. Bonservisi elinde olan futbolcunun adı İtalyan devi Milan başta olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Daha önce 27 milyon Euro değer biçilen oyuncunun geleceğine dair henüz kesin kararını vermediği öğrenildi.

22 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride bıraktığımız sezon Frankfurt formasıyla 47 maça çıkan Kamada, 16 gol atarken, 6 da asist katkısı verdi. Gerçekleşmesi zor bir transfer olan görülen Kamada daha önce Sint-Truidense ve Sagan Tosu takımlarında forma giymişti.

HEDEF TAKIM İSTİYOR

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Daichi Kamada, yeni sezonda hedef bir takımda oynamak istiyor. Kamada, Japonya Milli Takım formasıyla 29 maçta 6 gol kaydetti.