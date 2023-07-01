İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2023 Cumartesi / 13 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray dur durak bilmiyor! Sırada Daichi Kamada var
Spor

Galatasaray dur durak bilmiyor! Sırada Daichi Kamada var

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Japon orta saha Daichi Kamada için devreye girdi.

Takvim1 Temmuz 2023 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Galatasaray dur durak bilmiyor! Sırada Daichi Kamada var
ABONE OL

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Franfurt ile sezon sonu itibarıyla kontratı biten Japon yıldız oyuncu Daichi Kamada için harekete geçti ve transfer için nabız yoklaması yaptı.

ZORLU BİR TRANSFER

10 numara, forvet arkası ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için Cimbom, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Japon yıldızın şartlarını soran ancak; henüz resmi bir teklif yapmayan Galatasaray'ın bu transferde Avrupa kulüpleriyle rekabet halinde olması ise dikkati çekiyor. Bonservisi elinde olan futbolcunun adı İtalyan devi Milan başta olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Daha önce 27 milyon Euro değer biçilen oyuncunun geleceğine dair henüz kesin kararını vermediği öğrenildi.

22 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride bıraktığımız sezon Frankfurt formasıyla 47 maça çıkan Kamada, 16 gol atarken, 6 da asist katkısı verdi. Gerçekleşmesi zor bir transfer olan görülen Kamada daha önce Sint-Truidense ve Sagan Tosu takımlarında forma giymişti.

HEDEF TAKIM İSTİYOR

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Daichi Kamada, yeni sezonda hedef bir takımda oynamak istiyor. Kamada, Japonya Milli Takım formasıyla 29 maçta 6 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.