Galatasaray durdurulamıyor

Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Galatasaray'ı, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı ve İcardi'nin sakatlığı da durduramadı.

İleri uçta Victor Osimhen'le yeni düzene geçen sarı-kırmızılı takım, kenar forvetleri Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la Süper Lig'de rakip tanımadı.

Son Başakşehir deplasmanında golleri Barış atarken, asistler Osimhen ve Yunus'tan geldi. Aslan'ın yeni hücum üçlüsü, ligin ilk yarısında atılan 51 golün 32'sine direkt etki etti.

Osimhen 10 gol-4 asist, Barış Alper 10 gol-1 asist, Yunus 6 gol-6 asist karnesine sahip. Birbirlerine verdikleri gol pasları dışında bu üçlüden 26 gol-6 asistlik katkı ortaya çıktı. Galatasaray, zirvedeki yerini skor yükünün yüzde 63'ünü çeken Osimhen, Yunus ve Barış Alper'e borçlu.

HAKSIZ REKABET BARIŞ

Başakşehir deplasmanında 2 gol atarak 3 puanı getiren isim olan Barış Alper Yılmaz, ligde gol sayısını 10 yaptı. En skorer sezonuna şimdiden ulaşan milli futbolcu attığı gollerle takımını rahatlatıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Başakşehir (2) maçlarında attığı gollerle sarı-kırmızılıları öne geçirdi.

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de Necati Ateş'ten (Mart 2012) bu yana Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Bu arada Barış'ın Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.