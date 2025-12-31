İSTANBUL 5°C / -2°C
Spor

Galatasaray duyurdu! Gianmarco Pozzecco dönemi resmen başladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İtalyan Başantrenör Gianmarco Pozzecco ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Pozzecco'nun 5 Ocak 2026'da yeni görevine başlayacağını açıkladı.

IHA31 Aralık 2025 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Galatasaray duyurdu! Gianmarco Pozzecco dönemi resmen başladı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yakup Sekizkök ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Gianmarco Pozzecco'nun getirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, kulüp ve milli takım düzeyinde edindiği antrenörlük tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli figürlerinden biri olan Gianmarco Pozzecco ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştır. 5 Ocak 2026'da başlayacağı görevinde yeni başantrenörümüz Gianmarco Pozzecco'ya başarılar diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

Oyunculuk kariyerinde Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki gibi kulüplerin formalarını giyen Pozzecco, İtalya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda görev aldı. Kulüp kariyerinde ise İtalya Serie A şampiyonlukları yaşarken ve Euroleague finallerinde oynadı.

Aktif basketbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Pozzecco, Sassari ile 2019 yılında FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşayarak 2019 FIBA Europe Cup Yılın Antrenörü seçildi. Sassari ile ortaya koyduğu performansın ardından Milano, ASVEL ve Cedevita gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Pozzecco, 2022-2025 yılları arasında İtalya Milli Takımı başantrenörü olarak Eurobasket ve Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.

