  • Galatasaray duyurdu! İşte Liverpool maçı kamp kadrosu
Spor

Galatasaray duyurdu! İşte Liverpool maçı kamp kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpoolile karşılaşacak Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Mart 2026 Salı 16:46
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak Galatasaray'ın İngiltere kafilesi belli oldu.

İlk maçta gördüüğü kartla cezalı duruma düşen Davinson Sanchez rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

