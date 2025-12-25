İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8453
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6169.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray duyurdu! Vladimir Micov yeniden göreve getirildi
Spor

Galatasaray duyurdu! Vladimir Micov yeniden göreve getirildi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Vladimir Micov'un sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Micov'un 12 Ocak 2026'da yeni görevine başlayacağını duyurdu.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
Galatasaray duyurdu! Vladimir Micov yeniden göreve getirildi
ABONE OL

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2016 EuroCup şampiyonluğumuzun mimarları arasında yer alan eski oyuncumuz Vladimir Micov, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Sportif Direktörlüğü görevine getirilmiştir. 12 Ocak 2026'da başlayacağı görevinde Galatasaray basketboluna bu kez yönetici kimliğiyle katkı sağlayacak olan Vladimir Micov'a evine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Sarı-kırmızılı takımın EuroCup zaferine giden yolda önemli isimlerinden olan Micov, oyunculuk kariyerinde Sırbistan Milli Takımı, Laboral Kutxa, Buducnost, Armani Milano, Kızılyıldız ve CSKA Moskova gibi takımlarda mücadele etti.

Micov, 2022 yılında noktaladığı oyunculuk kariyerinin ardından 2025/26 sezonu başından itibaren KK Metalac Valjevo takımında sportif direktörlük görevini yürütmekteydi.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.