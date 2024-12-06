Galatasaray, Eczacıbaşı'nı rahat geçti

Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçında Galatasaray Daikin, lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu.
İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.
Sarı-Kırmızılılarımız, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise ligde 6 maç sonra kaybetti.
SALON: İBB Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yener Seçkin, Ateş Uğur
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskoviç, Hande Baladin, Jack, Gray, Elif Şahin, Rettke (Tuna Aybüke Özel)
GALATASARAY: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Timmerman, Carutasu, Lazoviç (Eylül Akarçeşme Yatgın)
SETLER: 22-25, 25-11, 14-25, 19-25
SÜRE: 1 saat 41 dk.