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Spor

Galatasaray, Eczacıbaşı'nı rahat geçti

Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçında lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olan Galatasaray Daikin, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

6 Aralık 2024 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Galatasaray, Eczacıbaşı'nı rahat geçti
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Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçında Galatasaray Daikin, lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.

Sarı-Kırmızılılarımız, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise ligde 6 maç sonra kaybetti.

SALON: İBB Cebeci Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yener Seçkin, Ateş Uğur

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskoviç, Hande Baladin, Jack, Gray, Elif Şahin, Rettke (Tuna Aybüke Özel)

GALATASARAY: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Timmerman, Carutasu, Lazoviç (Eylül Akarçeşme Yatgın)

SETLER: 22-25, 25-11, 14-25, 19-25

SÜRE: 1 saat 41 dk.

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Eczacıbaşı Dynavite
  • Galatasaray Daikin

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