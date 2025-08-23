İSTANBUL 29°C / 21°C
23 Ağustos 2025 Cumartesi
Spor

Galatasaray, Ederson transferinde son noktayı koyuyor

Galatasaray, kaleci arayışlarını Ederson ile sonlandırmak için harekete geçti. Brezilyalı eldivenle her konuda anlaşmaya varılırken, Manchester City 15 milyon euro bonservis talep ediyor. Sarı-Kırmızılılar, transferi 10 milyon euronun altında bitirmeyi hedefliyor.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 08:00
Galatasaray, Ederson transferinde son noktayı koyuyor
Galatasaray Yönetimi, uzun süredir devam eden kaleci arayışlarını sonlandırmak için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar'da transferin en etkili isimlerinden biri olan Abdullah Kavukcu, Ederson transferinde son noktayı koymak için harekete geçti.

Cim-Bom, Brezilyalı eldivenle her konuda anlaşmaya vardı. Manchester City ise başarılı kaleci için 15 milyon Euro bonservis talep ediyor. Galatasaray'ın hedefi ise bu transferi 10 milyon euronun altında bitirmek. İngiliz ekibinin, Donnarumma transferini sonuçlandırmadan Ederson'a izin vermeyeceği ifade ediliyor. Donnarumma'nın kadroya katılması halinde, Ederson ile yolların ayrılacağı dile getirildi. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıkan Brezilyalı kaleci, 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

