Galatasaray kaleci transferinde final etabına geldi. Bir süredir Manchester City'den Ederson için uğraşan CimBom; bu transferi mutlu sonla bitirmek üzere. James Trafford'u 31 milyon sterline renklerine bağlayan City, PSG'nin biletini kestiği İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ile anlaşmaya vardı. City'de yeni sezonda birinci kalecilik için Donnarumma ve Trafford savaş verecek. Bir dönem Guardiola'nın prensi olan Ederson ise üçüncü kaleci konumuna düşmek üzere. Aslan; ihtiyaç fazlası olan Brezilyalı kaleciyi istediği şartlarda bitirmeye yaklaştı.

'ANLAŞMA ÇOKTAN YAPILDI!'

Ada medyasından Dailysport'taki haberde şu ifadeler yer alıyor: "Galatasaray, Manchester City ile anlaşmaya çok yakın. Brezilyalı kaleci ile kişisel şartlarda anlaşma çok önceden netleşmişti. Ederson 2028 yazına kadar sürecek yıllık 7 milyon euro maaşla bir sözleşme imzalayacak. Ederson, 2017'de City'yi o dönem için etkileyebilecek 40 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katıldı. 372 maça çıkan yıldız kaleci, 168 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Şimdi yerini Şampiyonlar Ligi şampiyonu Gianluigi alacak."

'OSİMHEN VE SANE DE GELDİ'

Yine İngiliz basınından casportsyahoo, Ederson'un Dünya Kupası'nda oynamak istediğini, bu yüzden düzenli forma giyebilmek için G.Saray'a gidebileceğini yazdı: "Manchester City'de artık bir numara değil. Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak forma giymek istiyor ve bu şanstan mahrum kalma riskini göze alamıyor. Kulüp de sözleşmesi bitmeden para kazanmayı amaçlıyor. Sommer'de başarısız olan Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonrası için Ederson'u favori yaptı. Osimhen ve Sane gibi yıldızlar da orayı seçti."