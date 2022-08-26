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  • Galatasaray efsanesinden Kerem Aktürkoğlu'na çok sert eleştiri! Yerden yere vurdu
Spor

Galatasaray efsanesinden Kerem Aktürkoğlu'na çok sert eleştiri! Yerden yere vurdu

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın efsane oyuncularından Ümit Karan, sert açıklamalarda bulundu. Karan, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun bencil oynadığını ifade etti. İşte detaylar...

26 Ağustos 2022 Cuma 19:18 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın eski oyuncularından Ümit Karan, Kerem Aktürkoğlu'na eleştiride bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun bencil olduğunu belirten Karan, "Galatasaray'ın kanat oyuncuları skor üretme hedefinde." ifadelerini kullandı.

ÜMİT KARAN'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Haris Seferovic'in gol atamaması hakkında konuşan Ümit Karan, "Top saklıyor ama topla az buluşuyor." dedi. Seferovic'in gol atamama problemini Kerem Aktürkoğlu'na bağlayan Karan, "Bu da Galatasaray'ın kenar oyuncularının biraz bencil davranışlarından kaynaklı. Galatasaray'ın kanat oyuncuları skor üretme hedefinde ancak bir santrforu topla buluşturmak, asist yapmak en az gol atmak kadar önemli." şeklinde konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Bu sezon şu ana kadar Galatasaray formasıyla 3 lig maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, skora etki edemedi. 23 yaşındaki milli oyuncu, geçtiğimiz sezon ise 13 gol, 13 asistle sarı-kırmızılıların skor yükünü üstlenmişti.

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