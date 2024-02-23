İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0944
  • EURO
    33,7264
  • ALTIN
    2023.57
  • BIST100
    9353.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Ekmas ayrılığı açıkladı!
Spor

Galatasaray Ekmas ayrılığı açıkladı!

Galatasaray Ekmas, sezon başında kadrosuna kattığı Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

23 Şubat 2024 Cuma 17:02 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas ayrılığı açıkladı!
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekibi Galatasaray Ekmas'ta bir ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, '2023/24 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' ifadeleri kullanıldı.

  • Galatasaray Ekmas
  • Jonah Radebaugh
  • basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.