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Spor

Galatasaray Ekmas deplasmanda Bertram Derthona ile karşılaşacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Bertram Derthona ile karşı karşıya gelecek.

AA2 Ocak 2024 Salı 09:50 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas deplasmanda Bertram Derthona ile karşılaşacak
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona ile karşılaşacak.

Casale Monferrato kentindeki Ferraris Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Normal sezonda G Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna play-in turunda devam etti.

Bertram Derthona ise TOFAŞ'ın da mücadele ettiği H Grubu'nda 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi ve averajla ikinci oldu.

Grubunu ikinci sırada tamamladığı için İtalyan ekibi, ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü karşılaşma 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

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