İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2024 Cuma / 20 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3906
  • EURO
    35,0231
  • ALTIN
    2326.79
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Ekmas deplasmanda galip geldi
Spor

Galatasaray Ekmas deplasmanda galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray Ekmas, misafir olduğu Çağdaş Bodrum Spor'u 81-77 yendi.

29 Mart 2024 Cuma 21:22 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas deplasmanda galip geldi
ABONE OL

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 81-77 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19, ilk yarısını 41-40, üçüncü periyodunu da 66-56 önde geçti.

Galatasaray'da Sadık Emir Kabaca ve Prepelic 19'ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Galatasaray 13 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korurken, Çağdaş Bodrum ise son 5 hafta öncesi 7 galibiyetle düşme hattında kaldı.

SALON: Muğla Menteşe

HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 7, Warren 11, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 15, Johnson 10, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Cavit Ege Havsa

GALATASARAY EKMAS: Walden 4, Sadık Emir Kabaca 19, Bost 9, McCormack 16, Göksenin Köksal, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Halilovic 11, Prepelic 19

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

DEVRE: 40-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-66

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.