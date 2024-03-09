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Spor

Galatasaray Ekmas evinde galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Ekmas, sahasında misafir ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 mağlup etti.

9 Mart 2024 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas evinde galip!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Ekmas, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 yendi.

Maçı izleyenler arasında Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay da vardı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Musa Kazım Çetin

Galatasaray Ekmas: Bost 17, Buğrahan Tuncer 15, Göksenin Köksal 7, McCormack 11, Sadık Emir Kabaca 16, Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 13, Halilovic 11, Yeboah 2

Darüşşafaka Lassa: Woodard 10, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 5, Berk Demir 15, Cartlon 11, Tolga Kay, Adams 8, Rahkman 9, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 20-17

Devre: 45-36

3. Periyot: 70-55

5 Faulle çıkan: 37.36 Halilovic (Galatasaray Ekmas)

  • Galatasaray Ekmas
  • Darüşşafaka Lassa
  • basketbol

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