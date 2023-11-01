Galatasaray Ekmas, Hapoel deplasmanından çıkamadı

İsrail'deki mevcut güvenlik şartları nedeniyle Sırbistan'da oynanan G Grubu mücadelesinin ilk çeyreğini 24-16 geride kapatan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 40-35 üstünlükle gitti.

Çekişmeye sahne olan ikinci yarıda Galatasaray Ekmas, son çeyreğe 60-58 önde girerken, İsrail ekibi bitime 15 saniye kala Speedy Smith'in üçlüğüyle 83-83'lük beraberliği yakaladı ve normal süre bu skorla sona erdi.

Uzatma bölümünde yine Smith'in üçlüğüyle 90-87 öne geçen ve rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen Hapoel Bank Yahav, salondan 99-96 galip ayrıldı.

Gruptaki ikinci maçını da kaybeden sarı-kırmızılı takım, 14 Kasım'da sahasında Benfica'yı ağırlayacak.