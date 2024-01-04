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Spor

Galatasaray Ekmas, tur avantajını kaptı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunun ilk karşılaşmasında Galatasaray Ekmas, konuk olduğu İtalya ekibi Dertram Derthona'yı 71-70 skorla yendi.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 01:30 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas, tur avantajını kaptı!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı 71-70 mağlup etti.

Ferraris Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 22-20 geride kapatan Galatasaray Ekmas, devre arasına ise 37-33 üstün girdi.

Çekişmeli bir ikinci yarıya sahne olan mücadelede son çeyreğe 50-49 geride giden sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 71-70 kazanmasını bildi.

Play-in turunda iki galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da yapılacak.

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