İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0456
  • EURO
    31,3967
  • ALTIN
    1857.27
  • BIST100
    7762.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Ekmas'a Jarell Martin şoku!
Spor

Galatasaray Ekmas'a Jarell Martin şoku!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas şok bir haberle sarsıldı. Sarı-kırmızılılar, Pınar Karşıyaka maçında sakatlanan Jarell Martin'in diz tendonunun koptuğu açıkladı.

AA12 Aralık 2023 Salı 15:37 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas'a Jarell Martin şoku!
ABONE OL

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Jarell Martin'in sağ diz patellar tendonunun koptuğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında oynanan Pınar Karşıyaka karşılaşmasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Jarell Martin'in muayene ve tetkikleri gerçekleştirildi.

ABD'li oyuncunun sağ diz patellarında tendon kopması yaşadığı tespit edildi.

Martin'in tedavisinin uzun soluklu olacağının aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuz Jarell Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz." denildi.

  • jarell martin
  • galatasaray ekmas
  • basketbol
  • sakatlık
  • basketbol süper ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.