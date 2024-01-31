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  • Galatasaray Ekmas'tan ayrılık kararı! Zvezdan Mitrovic dönemi sona erdi
Spor

Galatasaray Ekmas'tan ayrılık kararı! Zvezdan Mitrovic dönemi sona erdi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

31 Ocak 2024 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas'tan ayrılık kararı! Zvezdan Mitrovic dönemi sona erdi
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Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

TARAFTARLA TARTIŞTI

Mitrovic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 25 sayı öne geçilen ancak kaybedilen Dijon maçının ardından taraftarla tartışma yaşamıştı.

  • galatasaray ekmas
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