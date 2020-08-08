Galatasaray Elabdellaoui'yi bekliyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:29

Galatasaray’ın gözü, yeni transferi Omar Elabdellaoui’de. Kulübü Olympiakos ile son maçına çıkan ve Wolves karşısında alınan 1-0’lık yenilgiyle Avrupa Ligi’ne veda eden Norveçli futbolcu, artık kontratının bitmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar’ın ise 31 Ağustos’a kadar beklemeye niyeti yok. Omar’dan erken fesih konusunda Yunan kulübüyle görüşmesi ve anlaşması isteniyor. 12 Ağustos’ta ilk antrenmanını Florya’da yapacak olan Galatasaray’da, uyum sürecinin çabuk aşılması için yeni transferlerin bir an önce takıma katılmaları talep ediliyor. Sarı-Kırmızılı kulüple yıllık 1 milyon Euro’ya el sıkışan Elabdellaoui ile 3 yıllık mukavele imzalanacak.



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