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Spor

Galatasaray, Emin Bayram için kararını verdi

Gelecek sezon kadro çalışmalarına başlayan Galatasaray sezon başında Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram için kararını verdi.

Fanatik6 Nisan 2024 Cumartesi 12:54 - Güncelleme:
Galatasaray, Emin Bayram için kararını verdi
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Gelecek sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'da takımda kalması istenen oyuncular belli oldu.

Okan Buruk ve yönetimin yaptığı transfer zirvelerinde başarılı hoca gelecek sezon da takımda görmeyi düşünmediği isimleri de iletti. Yönetim, Buruk'un planlarında yer almayan yıldızların üstünü çizerken boşalacak bu bölgeler için de kadronun güçlendirilmesi adına çalışmalar sürüyor.

BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜLÜYOR

Ancak bu süreçte Aslan'ın ilk transferi de belli oldu. Altyapıdan yetişen Emin Bayram, 2019 yılında A Takım'a yükseldi. 2 sene en üst seviyede kaldıktan sonra Boluspor'a kiralanan genç stoper, 2022 yılında ise zaman zaman şans buldu.

Gelecek adına büyük bir potansiyel taşıyan Emin, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise kendine geliştirebilmesi ve daha fazla forma şansı bulabilmesi için Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı.

GELİŞİMİNDEN MEMNUNLAR

Aradan geçen sürede kendisini fazlasıyla geliştiren genç futbolcu, bu sezon 25 maçta forma giydi. Aslan da 21 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ederken, gösterdiği gelişimden bir hayli memnun kaldı. Sezon sonunda yuvasına geri dönecek olan Emin, yeniden başka bir kulübe kiralanmayacak.

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi istediği Emin, gelecek sezondan itibaren savunmada rotasyonun önemli parçalarından biri olacak ve daha fazla şans bulacak. Genç futbolcu, Belçika temsilcisinde alabileceği en fazla süreyi alarak deneyim kazanmak ve Aslan'a yüzde 100 hazır ve maç tecrübesi kazanmış bir futbolcu olarak dönmek.

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