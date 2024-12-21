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Spor

Galatasaray, Emlak Konut deplasmanında mağlup

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Emlak Konut'a konuk olan Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahadan 60-58'lik skorla mağlup ayrıldı.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Galatasaray, Emlak Konut deplasmanında mağlup
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Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 60-58 mağlup etti.

Emlak Konut bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 2. kez mağlup oldu.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Batuhan Mert Gül, Sami İrek

Emlak Konut: Thomas 19, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu, Parks 5, Gueye 6, Gamze Takmaz 12, Sehernaz Çidal 5

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 9, Zandalasini 5, Yueru Li 12, Fraser 13, Vanloo 4, Ayşegül Günay Aladağ 3, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 3, Holingsvorth 8, Meltem Yıldızhan

1. Periyot: 9-18

Devre: 24-34

3. Periyot: 37-46

5 faulle oyundan çıkan: Dk. 38.16 Gamze Takmaz (Emlak Konut)

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • Emlak Konut
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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