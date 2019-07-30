Galatasaray, Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı
WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.
WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu Twitter hesabından 'Anlaşma tamamlandı' diyerek duyurdu.
Deal Done @Emremor29 to @GalatasaraySK— Erik Alonso (@Eralwbd) July 30, 2019
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