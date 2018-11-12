Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Eren Derdiyok'un sözleşmesini uzatmayacak

Galatasaray'da Porto deplasmanı ve Fenerbahçe derbisini kaçıran Eren Derdiyok sonunu kendisi hazırladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sakatlık sorunuyla bıktıran Eren, kredisini tüketti. Gurbetçi oyuncu milli arada tamamen iyileşecek olsa da ileri uçta Onyekuru oynamaya devam edecek.

Ara transferde iki forvet takviyesi isteyen Fatih Terim, planlarını Eren'siz yapıyor. 30 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi uzatılmayacak.

Eren Derdiyok bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 6 gol kaydetti. Devre arasında teklif gelmesi durumunda ayrılık da olasılıklar arasında duruyor.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA