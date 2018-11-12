Galatasaray Eren Derdiyok'un sözleşmesini uzatmayacak
Galatasaray'da Porto deplasmanı ve Fenerbahçe derbisini kaçıran Eren Derdiyok sonunu kendisi hazırladı.
Sakatlık sorunuyla bıktıran Eren, kredisini tüketti. Gurbetçi oyuncu milli arada tamamen iyileşecek olsa da ileri uçta Onyekuru oynamaya devam edecek.
Ara transferde iki forvet takviyesi isteyen Fatih Terim, planlarını Eren'siz yapıyor. 30 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi uzatılmayacak.
Eren Derdiyok bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 6 gol kaydetti. Devre arasında teklif gelmesi durumunda ayrılık da olasılıklar arasında duruyor.
(Sabah)
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