Spor

Galatasaray, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için itiraz edecek

Galatasaray, PFDK tarafından Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalara itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

TRT Spor13 Kasım 2025 Perşembe 17:39
Galatasaray, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için itiraz edecek
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den ceza alan futbolcuları açıklandı.

Galatasaray'dan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalar belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar cezaya itirazda bulunacak. Her iki futbolcunun cezasının Süper Lig'le birlikte Avrupa maçlarını da kapsayacağı ifade edildi.

