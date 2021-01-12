Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Ekrem Memnun'a emanet

12 Ocak 2021 Salı 15:14 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:26

Galatasaray: Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Ömer Uzunata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır.

Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



EKREM MEMNUN'LA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-kırmızılı kulüp, Ömer Uzunata'nın yerine getirilmesi planlanan Ekrem Memnun'la da görüşmelere başlandığını duyurdu. İşte o açıklama:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun'la ile görüşmelere başlamıştır."