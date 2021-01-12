Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Ekrem Memnun'a emanet

Galatasaray: Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:
Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Ömer Uzunata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır.
Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EKREM MEMNUN'LA GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı-kırmızılı kulüp, Ömer Uzunata'nın yerine getirilmesi planlanan Ekrem Memnun'la da görüşmelere başlandığını duyurdu. İşte o açıklama:
"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun'la ile görüşmelere başlamıştır."