İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2021 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4782
  • EURO
    9,0928
  • ALTIN
    446.995
  • BIST100
    1548.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Ekrem Memnun'a emanet
Spor

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Ekrem Memnun'a emanet

Galatasaray: Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır

12 Ocak 2021 Salı 15:14 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:26
ABONE OL

Galatasaray: Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Ömer Uzunata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır.

Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EKREM MEMNUN'LA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-kırmızılı kulüp, Ömer Uzunata'nın yerine getirilmesi planlanan Ekrem Memnun'la da görüşmelere başlandığını duyurdu. İşte o açıklama:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun'la ile görüşmelere başlamıştır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.